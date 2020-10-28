В Челябинской области сегодня потеплеет до +6 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

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Сегодня, 28 октября, в Челябинской области синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет тише, однако порывы всё же будут ощутимыми. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области температура воздуха опустится до −8, −3 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Днём синоптики обещают потепление до +1, +6 градусов. В горах будет −2 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром сильный гололёд. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют −5 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Переменная облачность, без осадков. Утром сильный гололёд. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» желает читателям продуктивного и интересного дня!