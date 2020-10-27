Пробки в Челябинске достигли 8 баллов

В областном центре продолжает бушевать непогода.

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К 9 часам утра автомобильные пробки в Челябинске достигли 8 баллов. Как показывает сервис «Яндекс.Пробки», движение сильно затруднено в центре города. Также очевидцы сообщают о дорожно-транспортных происшествиях.

На данный момент значительные заторы наблюдаются на проспекте Ленина, улицах Первой Пятилетки, Братьев Кашириных и проспекте Победы. Также многокилометровые пробки образовались на улице Чайковского и Свердловском тракте. На улицах Первой Пятилетки и Копейском шоссе зафиксированы ДТП.







Напомним, в Челябинске уже почти сутки наблюдается метель. В связи с непогодой в городском аэропорту задерживается вылет рейсов в несколько городов. Ещё восемь самолётов не могут прибыть в Челябинск. Кроме того, ситуацией воспользовались и таксисты: многие сервисы подняли цены на внутригородские маршруты в два-три раза.

По прогнозам синоптиков, метель стихнет к пяти часам вечера сегодняшнего дня.