На новой развязке в Челябинске грузовик въехал в светофор и образовал пробку

Инцидент произошёл возле ТК «Маяк».

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В Челябинске на недавно открытой развязке Дарвина и Троицкого тракта водитель грузовика протаранил столб. Авария произошла сегодня, 20 июля, возле ТК «Маяк» и вызвала затор в движении. В ГИБДД сайту «Первый областной» подтвердили факт происшествия.

«Сегодня, в 12 часов на улице Дарвина, напротив дома № 19 водитель грузовика выехал за пределы проезжей части в том числе повредив светофорный объект», — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Стражи правопорядка отметили, что инцидент обошелся без пострадавших. Отметим, что после ДТП движение по участку было затруднено. По данным сервисов онлайн-карт, сейчас двигаться по участку возле ТК «Маяк» можно только в сторону выезда.





Напомним, движение по развязке Дарвина и Троицкого тракта было запущено 15 июля. Несмотря на возможность проезда, там продолжаются ремонтные работы.