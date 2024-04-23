Семейный фестиваль «Пикник на Алом» пройдет в Челябинске

День открытых дверей предваряет запись в кружки и секции на 2024—2025 учебный год

Дворец пионеров и школьников имени Крупской проведет традиционный день открытых дверей в формате большого семейного фестиваля «Пикник на Алом». В этом году интереснейший праздник запланировали на 19 мая, сообщили ИА «Первое областное» организаторы.

Праздник начнется в 10 утра и растянется до восьми часов вечера. В сквере под окнами дворца будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, которые познакомят детей и взрослых с кружками и секциями Дворца пионеров. Во время праздника проведут веселые семейные эстафеты.

Творческие коллективы готовят к этому дню большой концерт.

Организаторы ожидают, что праздник посетят около пяти тысяч челябинцев. А в конце мая, после яркой и мощной творческой презентации, жители города смогут записать детей в коллективы дворца на следующий учебный год. Об открытии записи будет объявлено позже.

«Пикник на Алом» поддержали губернатор Челябинской области и глава города Наталья Котова.

В 2022 году гостем пикника стала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.