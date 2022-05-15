Семейный фестиваль «Пикник на Алом» проходит в Челябинске

Это масштабная презентация коллективов и педагогов Дворца пионеров имени Крупской

На Алом поле в Челябинске до семи вечера воскресенья — масштабный праздник. Дворец пионеров имени Крупской презентует городу свои творческие коллективы.

Запись в кружки и секции будет открыта уже в конце мая, и, заметим, места во всех творческих и технических или спортивных объединениях здесь заканчиваются очень быстро. Поэтому взрослым стоит заранее познакомиться с педагогами и программами обучения. Тем более, что в этом году Дворец проводит свой День открытых дверей в формате большого семейного праздника на свежем воздухе.

«Дворец пионеров и школьников работает для детей и взрослых уже 82 года. Несмотря на возраст он остается востребованным и современным. Семейный фестиваль — это большой праздник, созданный с любовью к семейным традициям и с учетом потребностей современных детей и их родителей», — приглашает на необычный пикник директор Дворца пионеров и школьников Юлия Смирнова.



Одним из партнеров семейного фестиваля выступает Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020.

«За зиму все соскучились по таким мероприятиям на свежем воздухе. И сегодня мы проводим семейный фестиваль, который покажет все разнообразие коллективов, которые есть во Дворце пионеров, чтобы челябинцы могли выбрать занятие по душе. Выбирать, конечно, должны не родители, а сами дети — по своим наклонностям. И помогут им многочисленные мастер-классы»,

— заметила учредитель Фонда — 2020 Ирина Текслер.

Все мастер-классы на Алом поле сегодня бесплатные. А результат труда можно унести домой. Ребята с радостью варят сахарные леденцы, лепят из глины, шьют тряпочные игрушки, создают картины из ниток, собирают модели самолетиков и фигуры из лего, ищут осколки керамики в импровизированной песочнице и смотрят на небо в настоящий телескоп.

Праздник стартовал в 10 утра и продлится до семи вечера. Сейчас на сцене у главного корпуса выступают творческие коллективы дворца. Впереди гостей ждет танцевальный конкурс «Стартинейджер», гала-концерт фестиваля «Открытая сцена», скандинавские игрища, увлекательные мастер-классы, лектории... Подробная программа праздника представлена на отдельных карточках к этому материалу.

По словам заместителя директора Дворца пионеров Игоря Николаева, запись во все кружки и секции стартует 26 мая. Полная информация о коллективах дворца и правила записи будут выложены на сайте Дворца пионеров имени Крупской. Всего во дворце работают более 70 творческих, спортивных и технических объединений и занимаются более 13 тысяч юных южноуральцев.