/ Артемий Панарин «заселфился» на фоне билборда бара, пообещавшего ему пожизненный запас водки

Так хоккеиста пытаются убедить подписать новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

Нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал фотографию возле билборда одного из городских баров Коламбуса. Заведение «Селфи» хоккеиста возле рекламной конструкции появилось в твиттере «Синих Жакетов».



Похоже, «Хлебушек» нашел свой билборд. — гласит подпись к сообщению.

Снимок Артемия Панарина на фоне рекламного щита появился и в историях в «Инстаграме» самого Панарина. Также нападающий поставил в профиль фотографию щита, сопроводив ее подписью.

Коламбус, ты продолжаешь удивлять меня. Спасибо за вашу гениальность. Теперь у меня есть новое место, где можно пообедать. — написал Артемий Панарин.

Ранее заведение High Bank Distillery предложило «Хлебушку» пожизненный запас водки. У бара одно единственное условие — Артемий Панарин должен подписать с «Коламбусом» новый контракт.

Будущим летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры Панарина с «Коламбусом» были приостановлены перед началом сезона.