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/ Артемий Панарин «заселфился» на фоне билборда бара, пообещавшего ему пожизненный запас водки

Артемий Панарин «заселфился» на фоне билборда бара, пообещавшего ему пожизненный запас водки

Так хоккеиста пытаются убедить подписать новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс».
сегодня в 13:50
  |  Общество

Нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал фотографию возле билборда одного из городских баров Коламбуса. Заведение «Селфи» хоккеиста возле рекламной конструкции появилось в твиттере «Синих Жакетов».

Похоже, «Хлебушек» нашел свой билборд. — гласит подпись к сообщению.

Снимок Артемия Панарина на фоне рекламного щита появился и в историях в «Инстаграме» самого Панарина. Также нападающий поставил в профиль фотографию щита, сопроводив ее подписью.

Коламбус, ты продолжаешь удивлять меня. Спасибо за вашу гениальность. Теперь у меня есть новое место, где можно пообедать. — написал Артемий Панарин.

Ранее заведение High Bank Distillery предложило «Хлебушку» пожизненный запас водки. У бара одно единственное условие — Артемий Панарин должен подписать с «Коламбусом» новый контракт.

Будущим летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры Панарина с «Коламбусом» были приостановлены перед началом сезона.

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