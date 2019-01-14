/ Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Хлебушек» был признан третьей звездой матча.

Гол и результативный пас уроженца Коркино Артемия Панарина помогли «Коламбус Блю Джекетс» взять верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Два результативных балла по итогу принесли «Хлебушку» 50 очков в текущем сезоне.

Первый гол Артемий Панарин забил в первом периоде. Игрок оказался расторопнее всех на вбрасывании в зоне «Рейнджерс» и кистевым броском сделал счет 1:1.

Следующее результативное действие, совершенное Артемием Панариным в начале третьего периода, когда коркинец ассистировал Дэвиду Савару. «Хлебушек» отдал партнеру по команде пас из-за ворот. Отметим, что ворота команды из Нью-Йорка защищал россиянин Александр Георгиев.

Артемий Панарин набрал очки в третьей игре подряд. Всего в 43 играх этого сезона на счету «Хлебушка» 50 результативных баллов.