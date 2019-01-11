/ Бесплатные услуги за контракт предложила Панарину стоматологическая клиника Коламбуса

Весь город хочет видеть «Хлебушка» в составе «Синих Жакетов».

В Коламбусе появился еще один билборд, посвященный форварду местной команды НХЛ Артемию Панарину. Вслед за баром High Bank Distillery, который предложил «Хлебушку» пожизненный запас алкоголя за продление контракта, в дело о сохранении игрока в составе «Синих Жакетов» подключилась стоматологическая клиника Murray Hill Dental.





Эй, Панарин, оставайся в «Коламбусе» и наслаждайся бесплатной стоматологией. - гласит слоган.

Пост с фотографией билборда был размещен в «Инстаграме» стоматологии. В комментариях появился сам Артемий Панарин, который уточнил, можно ли включить в сделку его собаку.

Напомним, уже следующим летом Артемий Панарин может сменить команду. Переговоры игрока с руководством клуба из Огайо были приостановлены перед началом сезона в НХЛ.