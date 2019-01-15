Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.19 +0.27 77.07 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр

Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр

Так игрок прокомментировал рекламную акцию бара Коламбуса.
сегодня в 15:18
  |  Хоккей

Нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал предложение американского бара High Bank Distillerу о пожизненном запасе алкоголя в обмен на подписание нового контракта с командой. Во время прямого эфира в «Инстаграме» уроженец Коркино в шуточной форме рассказал, как относится к этому и другим подобным предложениям.

Нет, на водку я не решился. Надо будет узнать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой. Сейчас все узнаю, и будем решать. «Авангард» в порядке. Пожизненный запас кофе — тоже ничего, но бензин посерьезнее, так что пока Омск! — сообщил Панарин.

Отметим, с похожей инициативой, но в форме шутки, выступил хоккейный клуб «Авангард». В социальных сетях команды была опубликована картинка, на которой был изображен баннер с предложениями для хоккеиста. Среди всего прочего «Авангард» обещал Панарину безлимитный запас топлива и личного заправщика.

Добавим, кроме пожизненного запаса алкоголя «хлебушку» так же предлагали бесплатное лечение зубов в стоматологии Коламбуса.

Хоккей
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
вчера в 17:26
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
Спорт
Бесплатные услуги за контракт предложила Панарину стоматологическая клиника Коламбуса
11.01.2019
Бесплатные услуги за контракт предложила Панарину стоматологическая клиника Коламбуса
Хоккей
Два гола Артемия Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»
11.01.2019
Два гола Артемия Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей
«Зарезервировано для Панарина»: пообещавший хоккеисту пожизненный запас алкоголя бар пригласил его на ужин
11.01.2019
«Зарезервировано для Панарина»: пообещавший хоккеисту пожизненный запас алкоголя бар пригласил его на ужин
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» завершает европейский выезд матчем в Братиславе
сегодня в 16:51
«Трактор» завершает европейский выезд матчем в Братиславе
Политика
До 15 человек выросло число кандидатов на пост мэра Челябинска
сегодня в 16:43
До 15 человек выросло число кандидатов на пост мэра Челябинска
Общество
Новая школа на 500 учеников появилась в Сосновском районе
сегодня в 15:38
Новая школа на 500 учеников появилась в Сосновском районе
Культура
Главный герой итальянского фильма «Стажер» встретится с челябинскими зрителями
сегодня в 15:25
Главный герой итальянского фильма «Стажер» встретится с челябинскими зрителями
Хоккей
Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр
сегодня в 15:18
Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр
Общество
С челябинскими зрителями поделятся свежим взглядом на любовь
сегодня в 14:41
С челябинскими зрителями поделятся свежим взглядом на любовь
Общество
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
сегодня в 13:38
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
Общество
Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова
сегодня в 13:05
Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6