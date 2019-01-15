/ Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр

Так игрок прокомментировал рекламную акцию бара Коламбуса.

Нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал предложение американского бара High Bank Distillerу о пожизненном запасе алкоголя в обмен на подписание нового контракта с командой. Во время прямого эфира в «Инстаграме» уроженец Коркино в шуточной форме рассказал, как относится к этому и другим подобным предложениям.

Нет, на водку я не решился. Надо будет узнать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой. Сейчас все узнаю, и будем решать. «Авангард» в порядке. Пожизненный запас кофе — тоже ничего, но бензин посерьезнее, так что пока Омск! — сообщил Панарин.

Отметим, с похожей инициативой, но в форме шутки, выступил хоккейный клуб «Авангард». В социальных сетях команды была опубликована картинка, на которой был изображен баннер с предложениями для хоккеиста. Среди всего прочего «Авангард» обещал Панарину безлимитный запас топлива и личного заправщика.

Добавим, кроме пожизненного запаса алкоголя «хлебушку» так же предлагали бесплатное лечение зубов в стоматологии Коламбуса.