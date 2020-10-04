Сбитому в Миассе лисёнку необходима помощь неравнодушных людей

В результате аварии животное получило многочисленные травмы, и сейчас необходимы средства на усиленное лечение и хороший уход.

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Сбитому в Златоусте лисёнку становится всё хуже и хуже, несмотря на то, что животному провели операцию. Как сообщают сотрудники Златоустовской общественной организации помощи бездомным животным «Подари жизнь», с прооперированной лапкой животного беда: металл не прижился, а к этой проблеме добавилась инфекция.

«Лапа гниёт изнутри. Начался сепсис. Также у него недержание мочи и кала. В моче большое содержание солей, у лиса проблемы с почками, мочекаменка. Болезнь эта не лечится, только поддерживается. Сегодня пройдёт операция по ампутации лапки. Как только снимут швы, необходима передержка с хорошим уходом. Нужно будет делать обработки 5-6 раз в день, поскольку моча подтекает постоянно»,— сообщили в организации.

Сейчас перевязки лисёнку делают раз в день, однако этого катастрофически мало, и животное буквально погибает на глазах. Кроме того, у него повреждён позвоночник.

Малышу срочно нужны должный уход и необходимое лечение, но, к сожалению, средств на это не хватает. Сотрудники организации помощи бездомным животным «Подари жизнь» призывают всех неравнодушных помочь лисёнку, ведь он тоже хочет жить. Перечислить средства можно по реквизитам, указанным в шапке группы, с пометкой «для лисёнка».

Напомним, в начале сентября малыша сбила машина неподалёку от стадиона имени Ишмуратовой. У него сломаны лапка, рёбра, повреждены некоторые органы, из-за чего у лисёнка теперь недержание. 14 октября животному провели операцию и установили аппарат Илизарова, однако состояние малыша не улучшилось.