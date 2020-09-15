Сбитого лисенка спасли неравнодушные жители Златоуста

Животное попало под колеса автомобиля и погибало прямо возле дороги.

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В Златоусте неравнодушные люди спасли сбитого автомобилем лисенка. Пост с просьбой о помощи в социальных сетях разместила пользователь Анечка Суворова. Девушка опубликовала фотографии животного, которое находилось в тяжелом состоянии, утром 10 сентября.

«Нужна помощь, сбили лисенка. Я не знаю, к кому обратиться и чем помочь. Ветеринара в это время не найдешь. Изо рта идет кровь, по всей видимости сломана лапа. Сбили недалеко от стадиона имени Ишмуратовой», — гласил текст сообщения.

За помощью она обратилась в службу 112, где ей сказали, что животное заберут, однако вечером лисенок оставался на том же месте. Когда девушка пыталась подойти к нему, животное из последних сил отползало в сторону на передних лапках. Тогда на помощь пришли местные волонтеры.

«Аня забрала меня из дома, мы поехали на место, где оставался лисенок. С собой у меня была сетка для отлова и краги, на случай, если он будет кусаться. Но он был очень ослаблен, поэтому мы просто накинули сетку, положили его в машину и поехали к ветеринару», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» волонтер Наталья Невраева.

Врач, осмотревший лиса, сказал, что необходимо сделать снимок, поскольку у животного была сломана бедренная кость.

«Мы отвезли его в соседний город на рентген, где нам подтвердили перелом бедра и переломы пяти ребер справа. Это значит, что удар машины пришелся на правую сторону. Мы вернулись обратно, оставили лисенка на передержке, а снимки показали травматологу, который лечит людей. Он согласился прооперировать животное, но только после того, как оно немного окрепнет», — вспоминает историю волонтер.

Несколько дней лисенка пытались выходить: ставили капельницы и предлагали различные виды пищи. Четыре дня он почти не ел, но когда у животного появился аппетит, было принято решение провести операцию.

14 сентября операцию сделали, теперь малыш остается на попечении ЗГООПБЖ «Подари жизнь». Лисенку установили аппарат Елизарова, впереди его ждет долгая реабилитация, обработки и вакцинация. После того, как он восстановится, его передадут в приют для диких животных «Спаси меня».

Открытый сбор на лекарства и оплату операции лиса уже открыт, если у вас есть возможность и желание помочь покрыть расходы на лечение, вы можете обратиться к администраторам группы Златоустовская городская общественная организация помощи бездомным животным «Подари жизнь» в социальных сетях.