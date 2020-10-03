В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 93 человека

Пять пациентов с COVID-19 скончались.

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На утро, 3 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 17012 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 93 человека, включая шесть школьников. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области находятся 3530 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

33 человека выздоровели за сутки, всего с начала пандемии вылечилось 12943 человек. Закрытых на карантин классов по коронавирусу в Челябинской области нет.

«За сутки умерло пять человек. От COVID-19: пациентка, 66 лет и пациент, 80 лет. От других причин: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года; острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса в Челябинской области провели 634762 теста методами ИФА и ПЦР на наличие инфекции. За последние сутки протестировали 5928 южноуральцев.