Южноуральцы за сутки лишились трёх миллионов рублей

Потерпевшим поступили звонки от якобы банковских сотрудников.

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В Челябинской области местные жители вновь стали жертвами телефонных мошенников и всего за сутки лишились более трёх миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Случаи мошенничества произошли в Челябинске, Карталах, Копейске и Кыштыме. Потерпевшие рассказали полицейским, что им позвонили неизвестные и представились банковскими сотрудниками. А дальше всё по уже известной схеме: звонившие сообщили, что денежные средства южноуральцев пытаются списать, и, чтобы предотвратить незаконное действие, необходимо перевести деньги на резервный счёт. Что потерпевшие и сделали.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество“. За совершение противоправных деяний законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и шести лет соответственно. Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление подозреваемых в совершении преступлений, их местонахождение и задержание»,— прокомментировали в ведомстве.

Если вам поступил такой звонок, полицейские рекомендуют попросить абонента назвать вашу фамилию, поскольку, вероятнее всего, звонивший не справится с такой задачей, а значит, это точно не сотрудник банка. Кроме того, из трубки может раздаваться интершум, похожий на работу колл-центра. Это тоже должно насторожить держателя карт. Также всегда следует помнить о том, что сотрудники банков никогда не просят клиентов перевести деньга на другие счета и не запрашивают секретную информацию.