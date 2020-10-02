«Металлург» с минимальным счётом проиграл «Автомобилисту»

В конце игры команда Ильи Воробьёва имела преимущество 6 на 3, но не смогла его реализовать.

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Магнитогорский «Металлург» проиграл домашний матч. «Сталевары» уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:3.

Первый период игры запомнился двумя голами, в ворота обеих команд. Счёт в матче открыл «Металлург», а именно форвард Семён Кошелев, который получил пас от Тейлора Бэка и «расстрелял» ворота Якуба Коваржа. Эта шайба стала для новичка «сталеваров» второй во второй игре подряд. «Автомобилист» ответил в концовке периода голом Алексея Василевского. Отметим, что на протяжении первых двадцати минут «Металлург» два раза играл в меньшинстве, но не дал гостям отличится при численном преимуществе.

В середине второго периода гости вышли вперёд. Питер Холланд оказался первым на шайбе после броска Дэна Секстона и прямым ударом пробил Василия Кошечкина. Затем «Магнитка», усилиями Юхо Ламмико, в большинстве, вновь сравняла цифры на табло. Однако уже к концу второго периода Вячеслав Литовченко вновь вывел гостей вперёд.

Третий период прошёл без голов, однако команды успели потрепать нервы болельщикам. Особенно волнительными выдались последние минуты встречи, когда «Металлург» имел численное преимущество 6 на 3, но так и не смог сравнять счёт.

Следующий матч магнитогорская команда проведёт в гостях. В понедельник, 5 октября, «Металлург» поедет в Нижнекамск, где сыграет против «Нефтехимика». Встреча начнётся в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.

«Металлург» (Магнитогорск) 2:3 «Автомобилист» (Екатеринбург) (1:1; 1:2; 0:0)

Голы:

6:37. Семён Кошелев, «Металлург», 1:0

13:14. Алексей Василевский, «Автомобилист», 1:1

23:57. Питер Холланд, «Автомобилист», 1:2

28:55. Юхо Ламмико, «Металлург», 2:2

34:10. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 2:3

Статистика матча: Броски: 62-58; Броски в створ: 35-28; Голы: 2-3; Вбрасывания: 27-29; Блокированные броски: 15-15; Силовые приемы: 21-13; Время в атаке: 15:07-12:22; Штраф: 4-12.