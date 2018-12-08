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«Самолета не найдено»: Челябинские туристы застряли в Китае из-за долгов туроператора

В ожидании задержанного рейса из Хайнаня в Челябинск находятся 370 человек.
сегодня в 14:47
  |  Общество

Сайту «Первый областной» стали известны подробности того, что сейчас происходит с туристами, ожидающими задержанный рейс до Челябинска из китайской провинции Хайнань. Как рассказала нашему ресурсу туристка по имени Ярослава, сейчас находящаяся в Китае, самолет должен был вылететь еще 7 декабря, в 7:50 утра. Однако в 6 утра пассажирам сообщили, что борт, летевший из Хабаровска в Хайнань, по техническим причинам совершил экстренную посадку во Владивостоке.

Представители туроператора «Жемчужная Река» в 13:30 подогнали семь автобусов, после чего организованно отвезли нас в зоопарк, на территории которого в 15:30 нас покормили. В 17:30 мы находились в автобусе, до 21:30. Все это время нам не сообщалось о том, когда мы сможем улететь домой. В 22:30 нас привезли в отель, в котором расселили в 175 номерах. — рассказала сайту «Первый областной» Ярослава.

Кроме того, из-за долгов «Жемчужной реки» не может отправиться в Китай и обратный рейс. Его пассажиры и экипаж ожидают вылета в гостинице «Малахит» и в отеле в Баландино. Как сообщили нашему сайту в справочной челябинского аэропорта, вылет самолета из Челябинска был отменен.

АО Авиакомпания «ИрАэро», в связи с образовавшейся задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения задолженности туристическим оператором «Жемчужная Река», учитывая отсутствие оплаты за предстоящие авиарейсы и непокрытие депозита — с 20:00 по Московскому времени 7 декабря 2018 года приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения существующей задолженности. — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Туристов же, которые сейчас находятся в Китае, авиакомпания «ИрАэро» обещала доставить в Челябинск уже сегодня, 8 декабря. Впрочем, по данным онлайн-табло челябинского аэропорта, прилет рейса № 864 из Хайкоу в Челябинск задерживается, а в графе «расчетное время» указано 4 часа утра 9 декабря.

На данный момент у нас 15:20, нас больше не кормили. В 17:30 мы должны освободить наши номера. И нас отвезут в аэропорт. Представители «Жемчужной Реки» обещают, что сегодня в 10 вечера мы улетим, но из Челябинска поступают информация о том, что самолета для пассажиров с Хайнаня до сих пор не найдено. — добавила Ярослава.

С представителями перевозчика пытаются связаться родственники застрявших туристов, однако конкретной информации о вылете и прилете те не сообщают.

По словам девушки, с туристами контактирует только гид туркомпании. На данный момент между представителями «Жемчужной реки» и «ИрАэро» идет диалог, однако информация о его итогах меняется каждый час.

Напомним, сегодня, 8 декабря, авиакомпания «ИрАэро» приостановила полет из Челябинска в китайскую провинцию Хайнань в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река»

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