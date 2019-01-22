/ Неизвестный захватил самолет «Аэрофлота» и потребовал направить его в Афганистан

Сейчас борт приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.



Рейс Москва — Сургут компании «Аэрофлот» был захвачен неизвестным. Инцидент произошел сегодня, 22 января.

По информации СМИ, предполагаемым захватчиком самолета мог быть один из пассажиров. Он потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. По информации телеграмм канала «Мэш», предполагаемым захватчиком самолета может быть пассажир по имени Павел, который сидел на месте 14А.

На данный момент самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, после того как отклонился от маршрута в районе города Нягань. Кроме того, по данным СМИ, незапланированная посадка совершена из-за кода 7600 — «Потеря радиосвязи».