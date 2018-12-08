/ Рейс из Челябинска в Китай приостановила авиакомпания «ИрАэро»

Прекращение полетов связано с долгами туроператора.

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила выполнение рейсов из Челябинска в китайскую провинцию Хайнань, а именно в города Хайкоу и Санью. Осуществление перелетов связано с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

АО Авиакомпания «ИрАэро», в связи с образовавшейся задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения задолженности туристическим оператором «Жемчужная Река», учитывая отсутствие оплаты за предстоящие авиарейсы и непокрытие депозита — с 20:00 по Московскому времени 7 декабря 2018 года приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения существующей задолженности. — сообщила пресс-служба авиакомпании.

В «ИрАэро» ожидали поступление платежа от «Жемчужной реки» до 7 декабря, однако перевод так и не поступил. В компании сообщили, что иногородние пассажиры рейса Челябинск — Хайкоу от 7 декабря будут размещены в гостинице Челябинска, а также рассказали, что ждет туристов, которые оставались в китайском аэропорту.

Пассажиры, ожидающие вылета из Хайкоу в Челябинск, будут перевезены нами 8 декабря 2018 года. Авиакомпания «ИрАэро» прекрасно понимает сложность ситуации, в которой оказались туристы приобретавшие турпродукты «Жемчужной реки», разделяем их переживания. Мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО «Тревел Дизайнерс», работающим под брендом Жемчужная река. — говорится в сообщении.

В «ИрАэро» также подчеркнули, что уведомили Федеральное агентство по туризму РФ, а также Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ о сложившейся ситуации, и о том, что нужно принять соответствующие меры. По предварительным оценкам перевозчика, сейчас в Китае находится около 1500 туристов туроператора «Жемчужная река».