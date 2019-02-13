/ Рейсы из Челябинска в Москву и обратно отменил Аэрофлот

Законность действий уже проверяет прокуратура.

Клиенты «Аэрофлота», собиравшиеся 13 февраля отправиться из Москвы в Челябинск или по обратному маршруту, столкнулись с невозможностью вылета. Компания внесла коррективы в поездку, отменив сразу два рейса и объяснив все плохой погодой, которую прогнозировали синоптики. По той же причине не состоялось еще около 100 вылетов. Рейс SU 1533 «Челябинск-Шереметьево» перенесли с 8:00 на 10:40. Массовые изменения вызвали интерес у транспортной прокуратуры.

В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Напомним, что при отмене рейса компания-перевозчик обязана предоставить места для размещения пассажиров, а также обеспечить их едой и водой.