/ Долговую нагрузку россиян снизят в этом году

Законопроект будет внесен в Госдуму во втором квартале 2019 года.

Долговую нагрузку россиян ограничат в 2019 году. Законопроект об ограничении долговой нагрузки будет внесен в Государственную Думу во 2 квартале и принят до конца 2019 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Эта перспектива вызвала негатив со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных банках «Известиям» отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Однако у участников рынка это не снимает опасения, поскольку они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.