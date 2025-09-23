С начала года 25 человек отравились грибами в Башкирии

Людям становится плохо после употребления ядовитых видов и неправильной готовки съедобных

С начала 2025 года 25 жителей Башкирии отравились грибами — чаще всего из-за употребления ядовитых или условно-съедобных грибов, а также при некачественной кулинарной обработке съедобных грибов, сообщает портал башинформ.ру.

При этом количество отравлений сократилось: за аналогичный период прошлого года на отравления пожаловались 29 человек.

Любителей грибов предупреждают: следует быть осторожными при покупке на рынке и в магазинах, также нельзя брать грибы в местах стихийной торговли. Свежий гриб должен быть крепким, ароматно пахнуть лесом и хрустеть при надломе, а ножка должна быть без червоточин. На рынке лучше брать грибы во второй половине дня — тогда грибники подвозят только что срезанный улов. А в магазинах следует обращать внимание на чистоту упаковки, сроки годности и качество самих грибов.

