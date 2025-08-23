Куда поехать за грибами в Челябинской области: локации августа‑2025

В регионе продолжается сезон тихой охоты



Лето уже заканчивается, но это не повод расстраиваться: сбор грибов сейчас в самом разгаре. Жители Челябинской области до сих пор собирают их ведрами. Фото крупных находок южноуральцы публикуют в тематических пабликах. Для удобства читателей мы собрали самые трофейные места региона.

Итак, за последнюю неделю южноуральцам особенно везет в поиске белых грибов. Ведрами их собирают в смешанных лесах озера Калды (Кунашакский округ), возле Каслей на повороте в Вишневогорск и вблизи села Бродокалмак (Красноармейский округ). В последнем, кстати, нашли даже мутанты — размером со шляпу взрослого человека. Особенно богат на грибы Аргаяшский округ, местность возле села Кузнецкого (озеро Большие Ирдяги, что подле Увильдов). Подписчики дают и точные координаты.

«Как красивое цветное здание на перекрестке проезжаешь, в сторону Кыштыма, и по правую сторону березовый лес, а за ним — сосны молодые», — рассказала подписчица.

Еще одна жительница Челябинской области посоветовала обратить внимание на дорогу от села до яхт-клуба. Говорит, набрала 15 штук белых, груздей и лисичек. Там же нашла и поляну сыроежек и волнушек. Кстати, по ее словам, червивых почти нет. Но, судя по ответам, надо знать, где ходить.

«Мне не жалко мест, только не свинячьте. Очень сегодня огорчена была множеством пакетов», — просит подписчица Наталья.

Есть еще одно место для поиска белых — в стороне Кулуево (Аргаяшский округ).

«Перед Кулуево есть плавный поворот, и перед ним вдоль дороги машины стоят (хоть одна да есть). Лес и справа, и слева сосновый — вот там и можно найти. Сегодня вдвоем там ходили, за три часа набрали пять килограмм», — пояснила охотница за грибами Берта.

Поискать рыжики можно в Верхнем Уфалее. Судя по многочисленным фотографиям полных корзин, грибов правда много. Там же и мухоморы, но следует не забывать: возле них всегда найдутся и съедобные. На Увильдах рыжики тоже встречаются, но надо постараться. А вот в Катав-Ивановске они все гнилые — туда не едем. Рыжики не ищем и в лесах у трассы Аргаяш — Кыштым.

С лисичками дела обстоят интереснее: в лесах Сосновского и Аргаяшского округа они точно есть. Тазик «желтеньких» собрали и на озере Калды (Кунашакский округ). Рекордные девять ведер лисичек обнаружили в Еткульском округе. У подписчицы Светланы найти грибы в лесах Кыштыма уже не оставалось надежд, но она нашла интересный метод:

«Грибное счастье — после пары-тройки часов пустого хождения наткнуться на поляну лисичек, десяток белых и подосиновиков. И это ровно тогда, когда уже собралась уходить и сказала, обращаясь к лесу: „Я на тебя обиделась! Больше не приду!“. Сработало».

Любителям маслят следует съездить в леса Нагайбакского округа (там, кстати, и косули гуляют, как в заповеднике, и зайцы трусцой пробегают), вблизи села Бродокалмак (Красноармейский округ) и вокруг озера Аракуль (граница Верхнеуфалейского городского округа и Каслинского округа) и Биргильды (Сосновский округ).

Единичные разносортные грибы можно найти в Сосновском (село Архангельское) и в Каслинском округах. Но все грибники помнят: не знаешь — не бери. Поэтому ранее мы рассказывали о необычных грибах, которые лучше не трогать. Недавно мы рассказывали, что на Таганае нашли гигантский трутовик «гриб художника», а на Кировке после дождей и вовсе пошли грибы.

Автор: Елизавета Михно