Благоприятная для грибов погода установилась в Челябинской области

4 сентября после ночного дождя воздух прогреется до 29 градусов

Сентябрь в Челябинскую область пришел дождливый. Боле того, судя по прогнозу Челябинского ЦГМС, к выходным дожди усилятся. Вместе с тем похолодания пока не ожидается. Грибники Южного Урала в предвкушении — для роста грибов устанавливается благоприятная погода.

Так, в четверг, 4 сентября в Челябинской области после ночного дождя и утренних туманов воздух прогреется до +19 С,+24 С, на юге до +29 С. Ветер будет южной четверти 4-9, местами возможны порывы до 14 м/сек.

Любители тихой охоты считают такую погоду самой благоприятной для роста грибов. Ночная влага и тепло днем позволяют грибам быстрее расти. В этом году заядлые грибники уже собирают трофеи: в лесах появились опята, грузди, белые и даже вешенки.