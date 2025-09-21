Теплые сентябрьские выходные южноуральцы посвятили сбору грибов

Где можно набрать не одну корзинку

Предпоследние выходные сентября в Челябинской области выдались теплыми и солнечными. Южноуральцы воспользовались благоприятной погодой и отправились в лес по грибы. «Похоже, уже вторая волна пошла», — делятся любители тихой охоты в социальных сетях и хвастаются богатым уловом. Смотрим, куда отправляться, чтобы вернуться домой с полными корзинками.

Много разных грибов обнаружила жительница Уйского района Галина в лесу в районе Вандышевки.

«На любой вкус и цвет грибочки. Белых только нет»,— написала женщина в одном из тематических пабликов в соцсети «ВКонтакте».

На территории Аргаяшского районе тоже немало грибов. Местные жители набрали полные ведра подберезовиков, опят и груздей.

Фото: Татьяна Серегина

Фото: Ольга Ко

А жительница Еткульского района Виктория обнаружила множество маленьких маслят.

«Штук 50 нашла за 20 минут. Маленькие, красивые, но почти все червивые»,— смеется автор поста.

Жительница Снежинска Любовь за час прогулки по лесу также набрала немало грибов и даже уже успела замариновать их.

«Мы не жадные, вам тоже оставили. Собирайте, пока погода позволяет»,— добавила Любовь.

А Ирина из Сосновского района наткнулась на множество опят.

«Вот и на моей улице перевернулась береза с опятами! Всегда мечтала найти такое деревце»,— поделилась эмоциями Ирина.

Виктории из Чебаркульского района удалось найти несколько лисичек — эти грибы встречаются довольно редко.