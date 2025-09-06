Курс груздя: почем в Челябинской области продают свежие и маринованные грибы

Журналисты проверили цены на рынках и в магазинах региона

Лето закончилось, и еще грядет теплый месяца (по крайней мере, до середины сентября так точно будет). Пока одни ищут на непроходимых тропах лесные трофеи, другие предпочитают покупать уже готовое. Специально для последних корреспондент ИА «Первое областное» прошерстила тематические паблики «ВКонтакте» и объявления на платформе «Авито», чтобы узнать, в какую стоимость сейчас обходятся грибы. Спойлер: не только свежие, но и консервированные.

Начнем сразу с соленых и маринованных. В соцсети «ВКонтакте», например, челябинка продает соления из сырых груздей. Так, литр обойдется в тысячу рублей, при этом полтора литра стоят 1700, а три — три тысячи. Опята тоже недешевые — полторы тысячи за полтора литра. А 800 граммов маслят обойдутся, соответственно, в 800 рублей. Это, кстати, средняя стоимость. Чтобы получить деликатес дешевле, придется постараться.

Среди интересного на «Авито» нашелся и литр груздей за полторы тысячи, а 0,5 за...750 рублей. Маринованные рыжики обойдутся в 700 рублей, маслята — в 600, а пол-литра сыроежек — в 500. На платформе продают не только привычные для нас грибы, но и икру из опят. Так, стоимость за полулитровую баночку всего триста рублей.

В магазине, конечно, не такие большие объемы банок, но на ужин может хватить. Например, в «Магните» 330 граммов соленых груздей собственного производства магазина обойдутся в 150 рублей со скидкой, а столько же граммов маринованных опят — в 175. «Ашановские» соленые опята стоят 150 рублей, грузди — 160. Любителям «всего помаленьку» точно понравится ассорти из шампиньонов и опят за 200 рублей.

Перейдем к свежему урожаю. В тех же пабликах «ВКонтакте» килограмм сухих груздей расходится по 450 рублей. Если анализировать комментарии под записями, то южноуральцы предпочитают брать по пять кило свеженьких грибочков. Да так, что продавцы начали принимать заказы на следующую неделю заранее (видимо, грузди — ходовой продукт на рынке). Килограмм подосиновиков разлетается за 300 рублей, а цена за подберезовики стартует от 250.

На «Авито» цены несильно отличаются. Килограмм опят стоит 450 рублей, а рыжиков — 400. Белые грибы продают в коробке, где одно кило обойдется в полтысячи. Примечательно: за такую же стоимость продавец готов доставить товар в любую точку города.

Наши коллеги с телеканала «Урал1» узнали у продавцов рынка особенности огородного сезона — 2025 и заодно заглянули к грибникам. Подберезовики и грузди, по словам любителей тихой охоты, большая редкость. Исключением стали лисички — их много, и цена за килограмм в среднем 450 рублей.