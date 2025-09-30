С 1 октября челябинский зоопарк будет закрываться на 2 часа раньше

Такой режим вводят примерно до конца апреля

Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы. С 1 октября двери для посетителей будут закрывать на два часа раньше, сообщили в пресс-службе.

Зайти на основную территорию с понедельника по четверг можно будет с 10 до 17 часов, а гулять между вольерами — до 18 часов. С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни кассы работают с 10 до 18 часов, а смотреть на животных можно до 19:00.

Детский контактный зоопарк работает с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 11:00 до 16:00, но только если температура не опустится ниже −10 градусов, не будет осадков и ветра. Касса закрывается на полчаса раньше.

Сейчас в зоопарке постепенно переводят животных в зимние вольеры. Сурикаты и мангусты, например, не очень обрадовались такой новости, поэтому свое место под солнцем (в прямом смысле слова) пытались сохранить с боем.