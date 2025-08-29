Макаку-резуса Мишу снова можно увидеть в челябинском зоопарке

Примата переводили из экспозиции, чтобы подтвердить или опровергнуть диабет

В зоопарке Челябинска посетители снова могут увидеть макаку-резуса Мишу. Его некоторое время не было в экспозиции «Приматы», сообщает пресс-служба учреждения.

Врачи во внутренних вольерах зоопарка проверяли Мишу на диабет. Увы, болезнь подтвердилась. Но лечение и диета поддерживают здоровье 24‑летнего Миши, поэтому его решили вернуть в родные стены. Он все так же держит во рту любимую игрушку-лягушку.

«Приходите, смотрите, радуйтесь и поздравляйте этого пацана с тем, какой он сильный и самоотверженный боец»,— говорят в зоопарке.

Миша попал в зоопарк в семилетнем возрасте после не очень хороших жизненных условий. Его использовал фотограф. Животное жило в тесной клетке и неправильно питалось. Забота помогла восстановить макаку-резуса. В конце прошлого года на фоне изменения состояния Мише провели полное обследование. Сделали УЗИ, рентген, взяли анализы. Даже удалили пять зубов. Тогда было подозрение на преддиабет. Эти приматы живут максимум до 30 лет.