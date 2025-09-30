В Челябинском зоопарке мангусты и сурикаты противились переезду в зимние вольеры

Самыми капризными оказались девочки

Обитателей челябинского зоопарка массово переселяют в зимние вольеры. Вот только не все оказались этому рады. Девочки-сурикаты, например, ни в какую не хотели переезжать, а мангустов пришлось ловить сачком, рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Мангустов надо было выловить сачком по одной штуке, вколоть и влить в них полезное. Потом, вопреки всем возмущениям, загрузить в переноску и отправить ковырять новенький песочек в зимнем вольере»,— рассказали работники учреждения.

Мальчики-сурикаты оказались более воспитанными: как только перед ними поставили переноску, они сразу же в нее залезли и поехали в новый дом. С девочками же пришлось непросто.

«Перед ними переноску ставят, а они такие: „Это что? Это зачем? Уйди, ты солнце загораживаешь“. И в сторону. Их всего две, а времени на их вежливое переселение тратится намного больше»,— добавляют в зоопарке.

В конце концов двух капризных дам все же удалось перевезти к уже переехавшим родственникам.

Сейчас они находятся в теплом здании с табличкой «Экзотические животные».