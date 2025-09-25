Альпака Карамелька из челябинского зоопарка переедет в Московскую область

Вместе с ней в конноспортивный комплекс «Дивный» отправится северный олень Айсберг

Любимица посетителей челябинского зоопарка альпака Карамелька переедет в Московскую область. Уже 29 сентября она вместе с северным оленем Айсбергом поедет в КСК «Дивный», сообщили в зоопарке.

Сотрудники зоопарка уже поделились, что очень переживают за своих любимчиков, но надеются на лучшее.

«Там они найдут себе новый дом и получат возможность создать свои семьи, что очень важно. В добрый путь, крошки! Будем держать за вас кулачки», — поделились сотрудники.

До 28 сентября Карамелька и Айсберг будут в зоопарке на своих привычных местах, так что у челябинцев еще есть возможность передать им свои пожелания.

Напомним, Карамелька родилась в зоопарке в начале апреля и быстро покорила соцсети. А Айсберг появился на свет в июне.