«В зоопарке нет места тем, кто не любит зверей»: челябинка о работе с хищниками

Расспросили кипера о дне в кругу диких животных, кормежке и игрушках для львов

Лето — время, когда подростки и студенты ищут интересную подработку на время. И многие решают для себя: «Люблю животных, пойду кормить зверей в зоопарк». Вот только челябинский зоопарк таких волонтеров не принимает. Не потому, что жалко, а потому что работать с дикими животными должны профессионалы со специальным образованием, как кипер (человек, занимающийся уходом за животными) Мария Шакамбарова. Мы поговорили с девушкой и узнали, почему она выбрала такую работу, из чего состоит день сотрудника зоопарка и насколько тяжело находить общий контакт с хищниками.

Мария работает в челябинском зоопарке третий год, до этого в ее карьере были ветклиника и зоомагазин. О работе с животными мечтала с детства, сразу знала, что свяжет с ними свою жизнь. После окончания ветеринарного колледжа пошла в клинику, но быстро поняла, что это совсем не то, чего она хотела: в клиниках к животным относятся как к товару, да и с людьми не всегда приятно работать.

«Я с детства занималась конным спортом, всегда любила животных. И дома у меня есть собака, черепаха и декоративный кролик. Но, поработав с людьми, я поняла, что не хочу этим больше заниматься. А в зоопарке ты контактируешь с животными, постоянно за ними наблюдаешь, что-то придумываешь для них. Такое мне по душе», — рассказывает Мария.

Девушка работает с приматами и хищниками. Ее рабочий день выглядит так: в восемь утра обходит территорию, смотрит, чтобы все были здоровы, все съели, в зале с обезьянами проверяет температуру. А затем начинается нарезка еды, кормежка (кто-то ест один раз в день, кто-то — по три), уборка. После обеда — еще один обход, с проверкой, все ли замки закрыты, все ли питомцы хорошо себя чувствуют. Если что — сразу к ветврачам. Основная часть работы — вне поля зрения посетителей. И нужно быть предельно осторожным: во время чистки закрывать животных отдельно, проходить мимо вольеров поодаль — вдруг кто за пятку схватит. Зайти в вольеры киперы могут только к лисам и носухам. К остальным животным по технике безопасности нельзя.

«Животные вроде и привыкают к работникам, но никогда не знаешь, чего от них ожидать. У нас есть гиббон Ангелина. Она вроде может сидеть спокойно в клетке, а потом вдруг оскалится и может попытаться схватить. А есть новенькая — пума Цера. Она очень любопытная, ей все надо знать. Даже когда возишься в соседнем вольере, она обязательно выглянет, посмотрит, что происходит. Есть еще носуха Тайсон, когда убираешься в вольере, он всегда рядышком крутится, старается, чтобы его погладили. Но у всех работников техника безопасности — на первом месте», — делится Мария.

Самая красочная часть дня работника, по мнению посетителей зоопарка, кормежка. Работники не скрывают: животные в это время максимально активные, вот только едят разные звери в разное время. Кто-то предпочитает есть в 14—15 часов, кто-то — ближе к вечеру. Так, около двух часов Мария идет кормить приматов. Для них она готовит нарезку фруктов, ягоды. Во время кормежки оживляются посетители, начинают кричать, фотографировать со вспышкой, собираются толпой. В ответ обезьяны могут начать орать и громко выть. И это не веселье — так животные демонстрируют, что им некомфортно и они испытывают стресс. Кстати, именно поэтому ни на одной табличке в зоопарке нет имен животных — чтобы люди не начали выкрикивать их, пугая и нервируя зверей.

Занимается девушка и с мелкими хищниками: лисами, носухами, выдрами. Кого-то поливает из душа, с кем-то разговаривает. А волков, как простых собак, угощает травой. Это, кстати, Мухтар и Джульбарс — подросшие дети волка Люка, скончавшегося год назад, и их мать Нари.

Траве на удивление рад и снежный барс Ермак. При виде непрошеных гостей у своего вольера он ворчит и показывает зубы. Но от зеленого угощения почти расплывается в улыбке и умолкает. Впрочем, это не значит, что любой посетитель может начать закидывать вольеры травой — угощать зверей могут только специалисты по уходу из зоопарка! Здесь и так участились неприятные случаи, когда посетители пытаются дать что-то из своей сумочки животным. На это действует строгий запрет.

Самая активная подопечная Марии — росомаха. По словам девушки, это самое энергичное животное, у него сил на пробежки по вольеру даже больше, чем у харзы. Работники зоопарка любят поиграть с Бирой в догонялки, правда, бегают не в вольере, а за решеткой. Но это не мешает Бире радоваться игре в погоню.

«С каждым животным мы пытаемся выстроить взаимоотношения. Когда поступают новые звери — следим, что им нравится, что нет. Кто-то любит воду, кто-то, наоборот, ее боится. Многим мы делаем игрушки: коробки, мячики. Им нужно постоянно развиваться, что-то делать, в природе они ведь постоянно двигаются, добывают еду. И мы стараемся их занять, чтобы им не было скучно», — отмечает кипер.

А самый тяжелый подопечный Марии — лев Север-Алай. К нему искать подход приходится ежедневно: то через игрушки, то через угощения. Глава миниатюрного прайда ведет себя как настоящий король, рычит при любом удобном случае и не дает своей львице играть с игрушками, хотя и сам не спешит с ними заниматься — «и сам не ам, и другим не дам». Поэтому его на время кормежек всегда разлучают с дамой сердца — иначе он сначала все съест у Киары, а потом уже у себя.

Есть у работников любимчики? Мария признается, что ей нравится барс Ермак — он очень нежный, с ним можно поболтать. А из приматов любит общаться с сиамангом Тиной и макаком-резусом Мишей. Тина попала в зоопарк в раннем детстве, и за годы очень привязалась к людям. А вот Миша уже возрастной, сейчас у него открылись некоторые проблемы со здоровьем, так что он много общается с людьми. И так привык быть почесанным, что теперь очень обижается и ревнует, если киперы не обращают на него внимания. Приматы вообще требуют больше внимания, чем другие подопечные Марии: они очень похожи на людей, им нужно постоянное общение.

«В зоопарке, скорее всего, нет места человеку, который не любит животных. Без любви к животным ты тут просто не сможешь работать. Ты с ними все время — наблюдаешь, контактируешь, а если ты их не любишь, то животные чувствуют это и на контакт не идут. Это так же, как с домашними: если человек не любит питомца, то животное грустное, забитое, малообщительное», — делится Мария.

Погрузиться в мир зоопарка и вот так общаться с животными могут люди с профильным образованием. Конечно, челябинцы не ветеринары могут устроиться уборщиками или в администрацию — туда, где не придется контактировать с дикими зверями. Но тогда и никаких разговоров с барсами, поливания выдр из шланга или кормежки волков травой. Эти привилегии остаются у киперов, которые с детства мечтали связать свою жизнь с зоопарком. Поэтому познакомиться с медведями, львами, лисицами и птицами можно как посетителю. Главное — помнить правила нахождения в зоопарке: не кричать на животных, ничем их не кормить, не мусорить, не пытаться никого погладить и не тянуть пальцы за решетку.