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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Мужчину, незаконно рубящего елочные ветки на Симском пруду, сняли очевидцы

Мужчину, незаконно рубящего елочные ветки на Симском пруду, сняли очевидцы

По словам автора поста, местный житель занимается этим уже не первый год.
сегодня в 15:55
  |  Общество

На территории Симского пруда мужчина незаконно срубал елочные ветки. Сообщение об инциденте появилось в группе «Подслушано в Симе» во «ВКонтакте». По словам автора поста, сам срубавший ветки сказал, что делает так уже не первый год подряд.

Человек сказал, что он уже 15 лет так делает, и никаких проблем! Сказал, что никаких запретов на вырубку веток нет. Фото сделано на пруду. — пишет подписчик сообщества «Подслушано в Симе».

За незаконную вырубку и повреждение лесных насаждений, согласно статье 8.28 кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических лиц.

Жителям Челябинска сайт «Первый областной» напоминает, что на территории города действует 146 легальных елочных базаров. У продавцов на них есть все документы и разрешения. Подробнее о том, где можно купить легальную елку, смотрите на нашей карте.

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