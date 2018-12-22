/ Открывающих незаконные елочные базары штрафуют в Челябинске

Ищите легальные точки торговли новогодними деревьями на карте «Первого областного».

В Челябинске можно купить живую елку сразу на 146 базарах. Они легальные, у продавцов есть все документы, и реализуемые там деревья после Нового года не останутся лежать мертвым грузом на перекрестках. Однако в городе продолжают появляться незаконные торговые точки. Их количество равно и даже превышает официальное число елочных базаров. На этих стихийные рынки жалуются челябинцы: деревья мешают проходить к остановкам и пешеходным переходам, закрывают обзор автомобилистам. Накопившийся за день торговли мусор никуда не убирается.

Более того, у продавцов нет не только документов, разрешающих торговлю, но и бумаг, объясняющих происхождение елок.

У нас предусмотрено 146 мест. Все остальные являются неустановленными. На продавца мы составляем административный договор и привлекаем к ответственности. Штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Если документы на елки не предоставляют, то базар считается максимально нелегальным. Торговать на этой точке нельзя, она не в распоряжении главы города, документов у продавцов нет, а ели, скорее всего, срублены браконьерским образом, что причиняет ущерб экологии Челябинской области. — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист отдела муниципального контроля в сфере благоустройства управления благоустройства города Челябинска Герасим Костылев.