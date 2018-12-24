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/ Более 700 детей первыми побывали на губернаторской елке

Более 700 детей первыми побывали на губернаторской елке

В Челябинске стартовала акция «Подарим новый год детям»
сегодня в 11:56
  |  Общество

Новогодние елки в честь акции «Подарим новый год детям» пройдут по всей области. Первая состоялась в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Ее лично посетил Борис Дубровский. Глава региона пообщался с юными южноуральцами, попросил детвору прочитать стихотворения и сфотографировался с ними.

Мне приятно видеть вас — нарядных, веселых, красивых. Рад, что у всех хорошее сказочное новогоднее настроение. Мы все вспоминаем свое детство, когда наступает Новый год. Это действительно самый радостный праздник. Очень хочется, чтобы и вы, когда повзрослеете, вспоминали сегодняшний день с радостью. Сегодня вам предстоит необычное сказочное путешествие — за желанием, за мечтой, за любовью и дружбой. В сказках всегда побеждает добро и любовь. Пусть и в вашей жизни они всегда побеждают. —  поздравил ребят глава региона Борис Дубровский.

Всего на мероприятии собралось более 700 детей со всей области. В основном это юные южноуральцы из малоимущих семей, сироты и дети-инвалиды. Для них подготовили интерактивные площадки, а после — представили постановку сказки «Аленький цветочек». Для многих ребят елка запомнится надолго. Так, Полина Шиманская из Еткульского района приехала на елку в костюме принцессы. Малышка впервые навивала пряди волос на бигуди и спала так всю ночь, чтобы в результате получились роскошные кудри. Рады празднику и родители юной Алены Миллер. Девочка борется с онкологией, из-за чего семье редко удается выбраться из дома. Сама малышка рада вдвойне, она очень любит праздничные мероприятия.

Такие мероприятия очень нужны, детям необходимо разнообразие. Память о празднике останется на всю жизнь. Мы мало где бываем, это для нас большое дело. Надо отдыхать, общаться. — прокомментировал папа Алены, Андрей Миллер.

Кроме того, 27 ребят из Челябинской области, которые остались без попечения родителей, посетят праздничное ледовое шоу «Аленький цветочек» в Москве и Океанариум. Также им проведут экскурсию по городу. А представительная делегация из 96 южноуральских ребят 26 декабря отправится на Кремлевскую елку. В делегацию войдут дети от 8 до 13 лет, ранее не участвовавшие в данном мероприятии, из числа отличников учебы, победителей конкурсов и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из социально незащищенных семей, опекаемых и приемных детей.

Отметим, по традиции акцию «Подарим новый год детям» поддержал глава региона Борис Дубровский, а также муниципалитеты, промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации. На подарки и представления из бюджета области в этом году было направлено свыше 21 миллиона рублей.

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