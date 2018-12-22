/ Самую дорогую елку России установили на Урале

Дерево собрали из настоящих купюр.

Очень дорогая елка украсила здание банка в Екатеринбурге. Новогоднее дерево решили соорудить из подручных средств — банкнот иностранных государств. Банковские работники взяли купюры от 5 до 100 евро, и из них выложили основание и ветки ели. Стоит такой оригинальный символ Нового года, в пересчете на национальную валюту, больше 168 миллионов рублей.

По словам представителя финансовой организации, деньги взяты из хранилища банка, «елка» находится под охраной. — сообщает «Интерфакс».

Банк пожелал каждому клиенту получить возможность установить такую елку у себя дома уже в 2019 году.

Напомним, что главная елка Челябинска не выложена из купюр, а потому не охраняется. Так что каждый может поводить вокруг нее хороводы и даже потрогать зимнюю красавицу. Официально огни на елки зажгут 24 декабря, тогда же состоится открытие ледового городка на площади Революции.