Ростуризм рекомендует россиянам выбрать отдых внутри страны

Статус актуальных направлений меняется очень быстро

В Ростуризме выпустили рекомендации для туристов, планирующих выезд за рубеж. В ведомстве просят отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России. Глава Ростуризма Зарина Дзагоева напомнила, что забронировать предстоящий отдых можно и в России. Эти и другие актуальные рекомендации для туристов руководитель ведомства опубликовала в своем телеграм-канале.

Зарина Дзагоева обратилась к россиянам, планирующим поездки за границу.

«В сложившейся ситуации Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России. Так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — отметила она. ⠀

Для отдыхающих туристов ведомство рекомендует страны, которые не вводили против России никаких ограничений. На сегодняшний день для россиян открыты Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Напомним, некоторые направления стали недоступны для российских туристов из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады. Речь идет о странах Латинской Америки: Кубе, Доминикане, Мексике, Венесуэле.

«Мы также просим внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений. Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады», — сообщила Зарина Дзагоева.

Она рекомендовала туристам, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления. Подробнее о том, что южноуральским туристам предлагают агентства, — в материале.

«Также напоминаю, что, помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений», — отметила глава ведомства.

Напомним, авиакомпания «Азимут» выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод для пассажиров, которые не смогли улететь в родные города после ограничения полетов на юге страны. Накануне на юге России и в центральной ее части продлили запрет на перелеты до 8 марта.