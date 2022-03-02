Авиакомпания «Азимут» вывезет челябинцев с юга России

Перевозчик назначил дополнительные рейсы

Авиакомпания «Азимут» выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод для пассажиров, которые не смогли улететь в родные города после ограничения полетов на юге страны. Доставлять людей перевозчик будет с 3 по 7 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара имеют возможность совершить перелет из Минеральных Вод после получения уведомления об отмене рейса по СМС и электронной почте. Для переоформления авиабилета пассажиру нужно направить ответное письмо на уведомление об отмене рейса на электронную почту контакт-центра авиакомпании infoavia@azimuth.aero или позвонить на горячую линию +7 (863) 226-00-05 либо обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту в ходе регистрации на рейс. Дополнительная плата за переоформление не взимается», — сказано в сообщении авиакомпании.

Вывозной рейс из Минеральных Вод в Челябинск и обратно запланирован на 7 марта. По данным перевозчика, вылет из аэропорта Минвод состоится в 00:40, прибытие в южноуральскую столицу — в 5:35. Из Челябинска самолет будет отправлять в 6:35, посадка в Минеральных Водах — в 7:30.

Кроме того, дополнительные рейсы назначены в Пермь, Нижневартовск, Нижнекамск, Тюмень, Сочи, Уфу, а также Ереван (через Волгоград).

Накануне Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта. Ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.