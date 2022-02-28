Отмена рейсов: куда закрыли перелеты и как действовать туристам

Для россиян, пребывающих в ряде стран, организуют вывозные рейсы

Российские авиакомпании одна за другой отменяют свои международные рейсы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала туристов, какие направления операторы и авиакомпании закрыли для посещения и как быть тем, кто сейчас остался в «закрытых» странах. Подробнее — в нашем материале.

Первыми санкции в отношении России, касающиеся авиаперелетов, ввели практически все страны Европы. Россия ответила зеркальными санкциями, что означает закрытие российского неба для европейских перевозчиков из всех этих стран.

Позже запретила российским самолетам летать над своей страной и Канада, ликвидировав западный путь на Карибы. Перевозчики тут же стали отказываться от полетов в страны Карибского бассейна из России.

Но страдают и другие направления, даже по которым пока не были объявлены запреты. На это повлияли проблемы с «санкционным» лизингом самолетов.

Как только Россия начала военную операцию на Украине, Великобритания и ЕС ввели против нашей страны новые санкции, которые коснулись международных полетов и виз.







Какие направления закрыли?

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу. Пассажирам, купившим билеты на рейсы в европейские страны, средства вернут автоматически. Все рейсы S7 Airlines в Варну, Бургас и обратно отменены до 13 марта. Рейсы S7 в Австрию, Германию, Испанию, Италию, Францию, на Кипр и обратно на 28 февраля отменены. Отменены рейсы и в Египет пока на ближайшие даты (точные сроки в компании не сообщают). Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета.

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Любляну (Словения) — до 26 марта, в Софию (Болгария) — до 24 мая, в Бухарест (Румыния) — до 26 марта, Ригу (Латвия) — до 26 марта, Прагу (Чехия) — до 26 марта, Варшаву (Польша) — до 25 мая, Лондон (Великобритания) — до 23 мая, Дублин (Ирландия) — до 23 мая, Кишинев (Молдова) — до 4 марта.

Также отменены рейсы в Мексику (Канкун), часть рейсов в США, Сербию (Белград), на Кубу. Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета. Согласно онлайн-табло вылетов на официальном сайте перевозчика «Уральские авиалинии», 28 февраля отменены рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, рейсы в Рас-эль-Хайму, Ларнаку, Лондон, Самарканд и ряд российских регионов. «Уральские авиалинии» не полетят в Стамбул из «Жуковского» 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 25 марта. Отменены рейсы в Испанию (Москва — Барселона) на 9, 16, 23 марта. Не будет пока полетов в Венгрию, Болгарию, Израиль, Кипр, Португалию.

Авиакомпания AZUR air отменяет рейсы в Мексику, на Кубу и Доминикану до 23 марта. Рейсы по этим направлениям будут осуществляться только на возврат туристов в плановом режиме в соответствии с датами окончания туров. Авиакомпания Nordwind с 28 февраля отменяет завозные рейсы в Доминикану, на Кубу, в Мексику и Венесуэлу. По этим направлениям будут выполняться также только вывозные рейсы.

С 28 февраля авиакомпания Royal Flight приостанавливает полетную программу на Кубу и в Доминиканскую Республику в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщается на официальном сайте перевозчика. Туристы, которые сейчас находятся в этих странах, вернутся обратно в соответствии с датами, указанными в авиабилетах.

Напомним, по данным Росавиации, в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют до 2 марта.

Что делать туристам?

Из-за частичного закрытия воздушного пространства, а также сохраняющихся ограничений в некоторых российских аэропортах, у россиян, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возращением домой.

В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и обязательно зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android).

28 февраля вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Он также дал поручение проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией.

Что делать, если уже улетел отдыхать?

Работа по организации вывоза россиян из государств, где запрещены перелеты российских перевозчиков, ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой.

Граждане России могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи: позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495-695-45-45; написать (ФИО, место нахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России — dskc@mid.ru; позвонить на горячую линию Ростуризма — 8 800-200-34-11 (с 8 до 20 по Москве).

Сейчас на основе получаемой из этих источников информации формируются списки россиян, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой.