В Челябинской области инвесткомитет поддержал поправки в закон о земельных отношениях

Изменения регламентируют сроки рассмотрения заявки на аренду земли без торгов

В Челябинской области состоялось первое заседание инвестиционного комитета при совете при губернаторе области по улучшению инвестиционного климата. В рамках заседания рассмотрели два вопроса. Информацию сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Первая тема была связана с функциями и задачами инвестиционного комитета. Второй вопрос был посвящен предложению членов совета по улучшению инвестклимата о порядке соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также масштабных инвестиционных проектов критериям закона Челябинской области «О земельных отношениях».

Ранее в закон о земельных отношениях внесли изменения. Поправки упрощают процесс получения бизнесом земельных участков в аренду без проведения торгов. Согласно проекту документа, заявление инвестора с момента обращения до вынесения вопроса на совет при губернаторе будут рассматривать в пределах 30—45 рабочих дней. Также предусмотрен конкретный перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения: паспорт инвестиционного проекта, бизнес-план, план-график реализации и другие.

Отметим, Челябинская область вошла в число 12 пилотных регионов России, где реализуются шесть составляющих инвестиционного стандарта. Одним из элементов стандарта является инвестиционный комитет. Он создан для оперативного рассмотрения нарушений положений инвестиционной декларации Челябинской области, несоблюдения свода инвестиционных правил региона, а также для разрешения разногласий и споров инвесторов с органами самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области.