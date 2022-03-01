На юге и в центре России продлили запрет на полеты до 8 марта

Организованы перевозки по альтернативным маршрутам

Росавиация продлевает запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта. Ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

«Международный аэропорт Челябинска работает в штатном режиме. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.

Вся актуальная информация по рейсам доступна на онлайн-табло на сайте.

Напомним, российские авиакомпании одна за другой отменяют свои международные рейсы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала туристов, какие направления операторы и авиакомпании закрыли для посещения и как быть тем, кто сейчас остался в «закрытых» странах. Подробнее — в нашем материале.