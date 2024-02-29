Российским педагогам и учителям поднимут зарплату уже с 1 марта 2024 года

Владимир Путин анонсировал новые выплаты и вливание денег в обновление образовательной инфраструктуры

Советникам директоров школ по воспитанию в школах и колледжах с 1 сентября 2024 года введут доплату в 5 тысяч рублей в месяц. Об этих и других мерах поддержки образовательной отрасли заявил президент во время послания к Федеральному собранию.

Кроме поддержки советников директоров по воспитанию будут увеличены федеральные выплаты классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах. Эти выплаты вырастут в два раза уже с 1 марта этого года и составят 10 тысяч рублей.

Также президент сделал ряд заявлений:

Доходы бюджетников даже между регионами не должны отличаться.

9 миллиардов рублей из федерального бюджета будет выделено на обновление инфраструктуры педагогических вузов.

С 2025 года стартует программа капремонта детских садов, многие из которых были построены еще в советские годы.

Более 400 миллиардов рублей будет выделено на программы капремонта школ и детских садов.

В ближайшие годы обновятся и откроются медицинские кабинеты в школах, где это требуется.

Программа капремонта школ в РФ будет завершена к 2030 году, после чего они будут ремонтироваться уже в плановом порядке.



Челябинская область активно участвует в программе капремонта школ. На этой неделе губернатор Алексей Текслер осмотрел реконструкцию крупной школы в Каслях, а на прошлой неделе Владимиру Путину по ВСК показали обновленную школу в Миассе.