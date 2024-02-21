Президенту России в ходе совещания показали школу города Миасса

Губернатор Алексей Текслер принял участие во встрече по ВКС с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин обсудил с 16 главами регионов программу капитального ремонта школ. В обсуждении, которое прошло в формате видеоконференции, принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подключился к совещанию из школы № 28 г. Миасса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа капитального ремонта школ реализуется по поручению президента. С 2022 по 2026 годы в федеральном бюджете на нее предусмотрено свыше 315 миллиардов рублей. По данным пресс-службы Кремля, в российских регионах уже отремонтировано 4466 школьных зданий.

До конца 2026 года отремонтируют еще более 7,3 тысячи школьных зданий, большая часть из которых расположены в сельской местности. Таким образом, условия улучшатся для более чем 3,3 миллиона школьников.

«Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, покрасить стены и пол, хотя и это важно, — это, что называется, базовые вещи. Но повторю: задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны во всех регионах, в городах и на селе»,

— отметил Владимир Путин.

В школе Миасса № 28, из которой к совещанию подключился губернатор Алексей Текслер, директор и педагоги, в 2023 году прошел капитальный ремонт. Здесь отремонтированы крыльцо, цоколь, кровля и фасад здания. Заменены окна и двери, внутри помещения провели отделочные работы, отремонтировали полы и обновили инженерные сети, в том числе электроснабжения и пожарной сигнализации. К учебному году обновленная школа распахнула свои двери для городских учеников.

Школа также получила новую материально-техническую базу для учебного процесса и внеурочной деятельности.

А накануне Алексей Текслер рассказал о реновации детских загородных лагерей в Челябинской области. По ВСК он принял участие в совещании с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.



Напомним, президент России Владимир Путин посетил Челябинск на прошлой неделе. Среди ключевых тем в обсуждении с губернатором Алексеем Текслером были подняты вопросы социальной поддержки, развития промышленности и перенос ЧЭМК за пределы города Челябинска. Эксперты активно обсуждают визит президента на Южный Урал и подчеркивают значимость региона в социально-экономическом развитии государства.