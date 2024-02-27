Алексей Текслер поручил завершить реконструкцию школы в Каслях раньше срока

К 1 сентября 2024 года она должна принять учеников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Каслинском районе. Сегодня, 27 февраля, муниципалитету исполняется 100 лет, свой визит в Касли глава региона начал с осмотра социальных объектов. Так, Алексей Текслер оценил ход реконструкции школы № 25. Обновленное здание по поручению губернатора запустят уже к началу следующего учебного года, передает корреспондент информагентства.

Школа расположена в удаленном микрорайоне, здесь быстрыми темпами идет частная застройка, и образовательное учреждение очень нужно местным жителям. Обучение ведут в двух зданиях, одно из них было построено в 1910 году. Во втором здании идет масштабная реновация. По словам губернатора, перед ее началом были долгие споры, строить ли новую школу на новом месте или обновить имеющуюся.

Работы начались в рамках государственной программы Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области». По проекту не только обновится здание, но и построится двухэтажный пристрой. Стены и перекрытия старого здания фактически пришлось сносить.

«Изначально здесь была школа 1960-х годов постройки, проектом предусматривалась ее реконструкция. По ходу работ стало ясно, что реконструировать и оставить старые стены не получится. Именно поэтому зашли в корректировку документации. Предусмотрели снос старого здания и, по сути, строительство нового объекта», — пояснил представитель подрядной организации, директор ООО «Реворк» Александр Трофимычев.

На сегодня здесь завершена кладка стен, перегородок, смонтированы плиты перекрытий, установлены окна, смонтирована блочная котельная. Общая строительная готовность объекта — 73 процента. По плану ввести в эксплуатацию это здание должны в конце 2024 года. Внешний вид здания оставили в старинном стиле ампир. В новом блоке общешкольных помещений разместят пищеблок, библиотеку, актовый зал и медицинский кабинет.

Но главу региона такие темпы не устроили: он поручил начать документацию на получение лицензии уже в июне. А до этого времени физические строительные объемы должны быть завершены.

«В современных условиях возрастет и количество обучающихся детей. Именно здесь потребность в школе большая, за ее сохранение и реновацию проголосовали жители. Надо эту работу завершить», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, на прошлой неделе глава региона посетил школу № 28 в Миассе, где также прошла масштабная реконструкция. Алексей Текслер в формате ВКС принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. На обсуждении речь шла о реконструкции и реновации школ в селах и малых городах. Глава государства поручил продолжить программу, нарастить темпы и количество.