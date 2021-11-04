Роспотребнадзор продлил ковидные ограничения в школах до 2024 года

Речь идет о запрете массовых мероприятий

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2024 года, сообщает РИА Новости.

Прежде всего речь идет о запрете массовых мероприятий с участием родителей и учеников разных классов в стенах учебного заведения.

Также за каждым классом по-прежнему должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором детей будут обучать всем предметам. Расписание уроков должно быть составлено таким образом, чтобы дети из разных классов как можно меньше пересекались в коридорах и столовой. Кроме того, следует регулярно проводить уборку и проветривание классов и измерять температуру у работников школ и детей.

Настоящие правила были приняты летом 2020 года. Предполагалось, что от них можно будет отказаться с января 2022 года. Но пока пандемию коронавируса не удается остановить.

Напомним также, что накануне, 3 ноября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Челябинской области обязал все школы и колледжи региона перейти на дистанционное обучение с 8 ноября. Также изменится режим обучения в вузах и режим работы детских садов в регионе читайте в отдельных материалах.