Министр образования Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады с 8 по 12 ноября

Публикуем ответ Александра Кузнецова

В Челябинской области продлили нерабочие дни до 12 ноября, а школы, колледжи и вузы перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято в среду, 3 ноября, на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Как в этот период будут работать детские сады, ИА «Первое областное» сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.



«Детские сады Челябинской области будут работать так же, как и на этой неделе, то есть в режиме дежурных групп», — рассказал Александр Кузнецов.

В среду, 3 ноября, в Челябинской области режим нерабочих дней продлили с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Школы и колледжи в этот период переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на удаленный режим работы.

Накануне Минобрнауки РФ разрешил вузам самостоятельно решать, продолжать обучение в дистанционном формате с 8 ноября или возвращаться к обычному режиму. Приказ «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» подписал министр Валерий Фальков.

Промежуточную аттестацию вузам также разрешено проводить в дистанционном формате. Если они примут решение продолжать проводить обучение удаленно, им поручено обеспечить бесперебойный доступ студентов ко всем необходимым электронным ресурсам.

Напомним, в Челябинской области школы, детские сады, за исключением дежурных групп, закрыты до 7 ноября, а вузы и колледжи работают в дистанционном формате.