Челябинский университет продлил дистант до 21 ноября

Южноуральским вузам рекомендовано перейти на онлайн-образование

Челябинский государственный университет объявил о продление дистанционного режима обучения до 21 ноября. Об этом заявила пресс-служба вуза. Другие учебные заведения высшего образования Челябинской области еще не озвучили решения своих ректоров. Региональные власти порекомендовали вузам перейти на дистанционный режим работы, но его сроки определяет руководство заведения.

В Челябинской области нерабочие дни из-за пандемии коронавируса продлены до 12 ноября. К такому решению пришел оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Также с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы», — говорится в официальном сообщении по итогам оперштаба.

ЧелГУ уже объявил, что дистанционный формат обучения продлен до 21 ноября.

Другие вузы еще определяются с датами и формами работы. В ЮГМУ и. о. ректора Андрей Важенин выпустил приказ о распределении сотрудников с 8 по 12 ноября на очный и дистанционный режим работы.

Согласно распоряжению руководства медицинского вуза, уже с понедельника, 8 ноября, на работу должны выйти все проректоры, начальники управлений, руководитель по экономической и финансовой работе, секретарь руководителя, юристы, экономисты, бухгалтеры, коменданты учебных корпусов и заведующие общежитиями и другие работники на усмотрение руководителей структурных подразделений.

Раннее Минпросвещения РФ напомнило, что с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.