«Уральские авиалинии» отменили полеты в Таиланд до 31 мая

Авиакомпания закрыла рейсы по трем направлениям

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене полетной программы в Таиланд. Рейсы в Пхукет закрыты по трем направлениям, в том числе и с Урала. С 8 марта по 31 мая не будет вылета в популярную туристическую провинцию из Екатеринбурга, сообщили представители компании.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Таиланд по трем направлениям:

U6-7445/7446 Владивосток — Пхукет — Владивосток с 8 марта до 31 мая;

U6-7447/7448 Иркутск — Пхукет — Иркутск с 5 марта до 31 мая;

U6-7473/7474 Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург с 8 марта по 31 мая.

Ранее, в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран, в компании отменили ряд рейсов по внутренним направлениям и в страны СНГ, Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр, Португалию.

Напомним, сегодня стало известно об отмене ряда международных направлений авиакомпанией S7 Airlines.