Авиакомпания S7 Airlines отменила международные рейсы

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета

Авиакомпания S7 Airlines объявила о закрытии рейсов по ряду международных направлений. До 30 апреля включительно отменены полеты в Европу: Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию. Кроме того, в список попали направления на Казахстан, Молдову, Таджикистан, Таиланд, Египет, Южную Корею, Турцию, ОАЭ и Узбекистан. Представители авиакомпании сообщили, что пассажиры могут рассчитывать на полный возврат стоимости билетов.

Напомним, в S7 Airlines были отменены некоторые направления в Европу и по югу России в связи с событиями на Украине. Однако 4 марта компания объявила об отмене большего числа международных направлений.

«В связи со сложившейся ситуацией S7 Airlines вынуждена отменить международные рейсы по ряду направлений. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты», — объявили в компании.

Пассажиры после получения смс об отмене рейса могут самостоятельно вернуть и обменять билет в разделе «Мои бронирования».

По данным на сайте авиакомпании, S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www. s7.ru) входит в топ-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax. В 2021 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 17,8 млн пассажиров.