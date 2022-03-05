«Аэрофлот» останавливает все зарубежные рейсы

Все рейсы по маршрутной сети внутри России остаются

«Аэрофлот» с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата — после 8 марта. Об этом сообщает федеральное издание РИА Новости.

С 8 марта «Аэрофлот» временно приостановит все международные рейсы. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

Отмечается, что авиакомпания приложит максимальные усилия по организации возвращения в Россию пассажиров, которые к моменту прекращения полетов останутся за рубежом.

При этом все рейсы по маршрутной сети внутри России остаются, также продолжаются полеты в Минск и обратно.

Напомним, сегодня «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Египет.

Накануне авиакомпания S7 Airlines отменила международные рейсы.