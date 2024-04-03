Режим повышенной готовности из-за паводка введен в 2 районах Челябинской области

Обстановка на юге региона сложная, но контролируемая

Режим повышенной готовности введен в Карталинском и Варненском районах Челябинской области, в Брединском — ситуация находится на контроле. Для предотвращения последствий половодья мобилизованы силы и средства МЧС.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», минувшей ночью вышедшая из берегов река Нижний Тогузак затопила около полусотни частных домовладений в селе Варна. Для ослабления паводка были предприняты превентивные меры: чернение и подрыв льда, а также укрепление дамбы.

Сейчас, по данным МЧС, для укрепления дамбы дополнительно завозится грунт, на месте работают грейдер, погрузчик и бульдозер. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения. На базе ДК развернут пункт временного размещение на 50 человек, на случай эвакуации готовы два автобуса. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что по состоянию на 17.30 3 апреля уровень воды в реке снизился на 20 сантиметров.

«В райцентре проведены необходимые инженерные и практические работы. Уровень воды на реке Нижний Тогузак снизился. Подтопленных домов нет. Продолжаются работы по отсыпке и укреплению автодороги скальными породами. В поселке Новый Урал проведена разведка с применением беспилотной авиации. Превентивно было вскрыто дорожное полотно, вода интенсивно уходит в поля. Проведены подворовые обходы: нарушений условий жизнедеятельности населения нет», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Для проведения противопаводковых мероприятий ГИБДД ограничила автомобильное движение на участке 5+700 км автомобильной дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

В Карталинском районе увеличилась водность рек Караталы-Аят и Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. К месту направлены силы и средства 62-й пожарно-спасательной части, МБУ «Центр благоустройства», оперативная группа Управления по делам ГО и ЧС Карталинского района, привлечено пять единиц техники.

«В течение дня уровень воды в реке Караталы-Аят упал на 14 см; Мазутка остается на том же уровне», — уточнили в ведомстве.

В Брединском районе для минимизации последствий половодья проведено разрытие части дамбы.

Силами областной поисково-спасательной службы произведена распиловка льда на площади 3 250 кв. м на реке Берсуат.

Для предотвращения подтопления в селе Париж Нагайбакского района силами местного ЖКХ проводится очистка водопропускных труб, делаются траншеи для пропуска талых вод. Жилые дома не подтоплены, эвакуация людей не проводится. Пункты временного размещения готовы к приему граждан.

Также на юге Челябинской области для большегрузов ограничили движение по трем региональным дорогам: на участке 0-12 км автодороги Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, 2-43 км дороги Бреды — Синий Шихан и 0-129 км автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Республики Казахстан.