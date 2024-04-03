В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности из‑за подтопления

Принимаются срочные меры для предупреждения ЧС

В Варненском районе Челябинской области объявлен режим повышенной готовности из-за подтопления. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС. Принимаются оперативные меры для предупреждения чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На месте сосредоточена группировка сил и средств: специальная пожарно-спасательная часть и 58-ПЧ ГУ МЧС России по Челябинской области; ожидается прибытие группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Новогорного», — говорится в сообщении.

В настоящее время наблюдается подтопление 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 см; на месте разлива имеется дамба, которая сдерживает зеркало воды в реке Нижний Тогузак. По данным разведки при помощи беспилотника, ситуация в течение дня не ухудшилась, остается стабильной.

Для укрепления дамбы дополнительно завозится грунт, на месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения; на случай эвакуации готовы два автобуса, на базе ДК развернут пункт временного размещение на 50 человек. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС. Через радио и подворовые обходы с населением проведен инструктаж о действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка взяла на контроль прокуратура: руководитель варненского подразделения проводит объезды домовладений, расположенных на берегу реки Нижний Тогузак, координирует работу аварийно-спасательных подразделений. Для граждан открыта горячая линия, телефон: 8 (351-42) 2-17-01.

Ранее для проведения противопаводковых мероприятий ГИБДД ограничила движение на участке 5+700 км автомобильной дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.