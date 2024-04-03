На юге Челябинской области ограничили движение на трех региональных дорогах

Причина — дефекты дорожного полотна

В Брединском и Кизильском районах для тяжелых грузовиков закрыли три дороги регионального значения, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на приказ Миндортранса Челябинской области.

«В связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 26 тонн с 3 апреля 2024 года на участке 0—12 км автодороги Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, 2—43 км дороги Бреды — Синий Шихан и 0—129 км автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Республики Казахстан», — говорится в документе.

Время окончания ограничения будет зависеть от устранения дефектов, создающих угрозу безопасности дорожного движения.